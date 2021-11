Pasticceria Bonfissuto, Panettone Dalì

Nel variegato mondo dei panettoni, ormai non solo più monopolio dell’Italia del nord, spicca di certo per fantasia realizzativa e ingredienti il panettone siciliano, capace di attingere alla sconfinata prelibatezza della produzione dolciaria dell’isola. I fratelli pasticceri Vincenzo e Giulio Bonfissuto dell’omonima pasticceria siciliana di Canicattì, ne sfornano un’articolata gamma che comprende per le festività del 2021 quello al pistacchio, all’arancia, alla mandorla, ai frutti di bosco, all’amarena, limone e Franciacorta, nocciolato, pop-art, 18 carati e Pantelleria. Noi abbiamo scelto il Dalì, dagli intriganti ingredienti che comprendono nel suo impasto, oltre alla farina, tuorlo d’uovo da galline allevate a terra, zucchero semolato, burro, latte, fruttosio, lievito madre naturale e sale, bacche di vaniglia del Madagascar, gocce di caramello salato, creme fraîche d’Isigny A.O.P., burro salato d’Isigny A.O.P. e sale di Guernade. Nella glassa esterna invece troviamo: cioccolato al latte al caramello, burro di cacao, zucchero caramellizzato, spezie, e granelli di sale di Mozia.

Copyright © 2000/2021