Pasticceria Gualtieri, Macarons di Natale

Tradizionale, vegan, senza glutine: il Natale di Gualtieri è per tutti. Panettoni artigianali, Tronchetto di Natale, Montblanc, pandori farciti, macarons, dolci personalizzati, marron glacé, cioccolatini, biscotti pan di zenzero, cupcake. Torta Iris e Sacher: tutto è home made e prodotto nelle tre linee differenti dalla storica pasticceria fiorentina, che ha appena celebrato il traguardo dei 90 anni di attività. Oggi alla guida dei laboratori di Porta Romana ci sono Ginevra Gualtieri insieme al compagno Giulio Fiorentini, quarta generazione di una famiglia che non si è mai stancata di sperimentare per portare la dolcezza sulle tavole dei fiorentini e non solo. L’offerta per le vicinissime feste poggia, evidentemente, sui classici dolci natalizi, ma la Pasticceria Gualtieri si distingue anche per un’articolata offerta creativa, dove, per fare un esempio, anche i macarons si vestono a festa, nei gusti più svariati: con ganache al cioccolato, al pistacchio, alla crema, ai frutti di bosco, alla vaniglia.

