Pasticceria Lorenzetti, Colomba con Albicocche

La Pasticceria veronese della famiglia Lorenzetti, che accanto al laboratorio possiede anche una caffetteria, è stata fondata nel 1970 a San Giovanni Lupatoto e con il tempo è diventata un vero e proprio punto di riferimento nella produzione artigianale di dolci, in una città che ha in questa tradizione uno dei suoi punti di forza indiscussi. Materie prime ineccepibili, a partire dal lievito madre (utilizzato in azienda fin dai primordi dell’attività), caratterizzano la produzione della Pasticceria Lorenzetti che, con la Pasqua molto vicina, prepara un’intrigante “Colomba”, il dolce pasquale inventato negli anni Trenta del secolo scorso a Milano (la cui ricetta originaria prevede un impasto a base di farina, burro, uova, zucchero e buccia d’arancia candita, con una ricca glassatura alle mandorle). Si tratta di un lievitato profumatissimo e gustoso, a rappresentare una “variazione sul tema”, perché preparato con morbidissime albicocche semicandite ed impastato con farina integrale macinata a pietra e zucchero moscovado.

