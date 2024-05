Pasticceria Sinatti, Ricciarelli di Siena Igp

I Ricciarelli sono dei morbidi biscotti ovali di mandorle leggermente croccanti all’esterno, semplicissimi nell’esecuzione ma dalla storia antica. Le origini risalgono infatti al Medioevo, quando i senesi iniziarono ad importare il marzapane dall’Oriente. Gli speziali univano le mandorle dolci tritate allo zucchero - semolato e a velo - all’albume d’uovo di gallina e al lievito, aggiungendo anche altri aromi come la vaniglia o le scorze o gli olii essenziali di agrumi: ingredienti lontani che in effetti solo gli speziali potevano avere. Il nome “ricciarello” è legato ad una leggenda che coinvolge il cavaliere Ricciardetto Della Gherardesca: pare li avesse introdotti lui di ritorno dalle crociate e li avesse chiamati così perché gli ricordavano le tipiche calzature mediorientali dalla punta arricciata. Il Marchio di tutela, invece, è molto reale e segna un primato: i Ricciarelli di Siena Igp sono infatti nati nel 2010, come primo prodotto dolciario per l’Italia ad essere riconosciuto e protetto a livello europeo. La Pasticceria Sinatti ne produce di 3 tipologie: i Ricciarelli di Siena Igp - prodotti con mandorle, zucchero semolato, miele, aromi, albume d’uovo, bicarbonato d’ammonio e zucchero a velo - cui aggiunge del cacao o che ricopre di cioccolato fondente. Oltre a questo tipico dolce locale, produce il Panforte Siena Igp in diverse versioni, la Schiacciata di Pasqua, i cantucci e altra pasticceria secca e fresca. La pasticceria è nata a Sovicille nel 1984 grazie alla passione di due amici: un piccolo laboratorio aperto alla vendita diretta la domenica mattina, che oggi è fra le maggiori realtà del settore di zona.

(ns)

Copyright © 2000/2024