Pastificio Cav. Giuseppe Cocco, La pasta Cocco

Era il 1916 quando Domenico Cocco entrò a lavorare in un pastificio a soli 14 anni. Il giovane apprese le tecniche e gli accorgimenti di quest’arte dagli anziani “Mastri” che, col tempo, svelò a suo figlio Giuseppe così come gli anziani avevano fatto con lui. Giuseppe Cocco, nel 1944, intraprese il mestiere del padre ed ancora oggi la famiglia Cocco mantiene la lavorazione artigianale del passato, e il pastificio con base a Frara San Martino in provincia di Chieti e che porta il nome del suo fondatore è uno dei più rinomati d’Abruzzo e d’Italia. Oggi la pasta Cocco è diffusa in tutto il mondo e spazia su un’articolata gamma di formati e di qualità: dai maccheroni al pettine alla farfalla grezza, dalle fettuccine all’uovo al fusillo gigante, dalle linguine agli spaghetti di varia taglia, dalla sfoglia grezza alle matassine all’uovo, dalle penne ai rigatoni, dai paccheri ai conchiglioni, dalle trofie alle orecchiette, dalle paste integrali a quelle biologiche e alle classiche di semola di grano duro.

