Pastificio di Martino, Pasta di Gragnano

Indirizzo: via Castellammare, 82

Il Pastificio Di Martino di Gragnano nasce nel 1912 grazie a Giuseppe Di Martino. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale Giuseppe Di Martino introdusse in azienda due dei suoi sei figli: Giovanni e Gaetano, che intensificarono la commercializzazione della pasta prodotta dalla famiglia. Distrutto nel 1980 dal terremoto, il Pastificio rinacque nel 1983. Forti di oltre cento anni di esperienza, oggi Giuseppe e Giovanna Di Martino, pastai di terza generazione, portano avanti la vocazione di famiglia, improntata ai valori di qualità, artigianalità, innovazione, valorizzazione del territorio e della sua cultura, esportando i loro prodotti in tutto il mondo. La Pasta di Gragnano è ottenuta dall’impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale e, dal 2013, è stata riconosciuta come indicazione geografica protetta. Fino al XVII secolo era un alimento poco diffuso ma, a seguito della carestia che colpì il Regno di Napoli, divenne fondamentale grazie alle sue qualità nutritive.

