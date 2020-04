Peck, Uova di Pasqua

La Pasqua 2020 sarà condizionata, purtroppo, dall’emergenza sanitaria in corso. Ma Peck, a Milano, ha mantenuto aperti i suoi laboratori e i negozi, per garantire la produzione di alimenti e la loro consegna attraverso il servizio di delivery. Tra questi ci sono i prodotti che permetteranno di celebrare anche quest’anno la Pasqua, nonostante tutto: come le Uova di cioccolato, che ancora una volta sono state reinventate dal Pastry Chef Peck Galileo Reposo. 5 nuove creazioni in cioccolato reinterpretano la tradizione con leggerezza e originalità, incontrando materie prime di eccellenza e dando vita a un mondo composto da fantasiosi animali e avveniristiche sculture, frutto delle più evolute tecniche di pasticceria. Prodotte a mano, sono realizzate con un blend di fave di cacao provenienti da piantagioni equatoriali, con una percentuale del 55% per quelle fondenti e del 35% nella versione al latte. Disponibili presso i negozi Peck e in consegna gratuita con il servizio di delivery in tutta Milano.

