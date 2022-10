Peperita, Peperoncini

L’azienda di Rita Salvadori è specializzata nella produzione di peperoncino e lo si capisce fin dal suo nome: “Peperita”. Situata nelle vicinanze di Bolgheri, nel comune di Bibbona, approfitta, evidentemente, delle condizioni climatiche temperate dell’areale, molto favorevoli alla migliore espressione aromatica del peperoncino. Sei gli ettari dedicati all’attività agricola (l’azienda, oltre al peperoncino, produce anche ortaggi, un lungo elenco di aromatiche e frutti che offre come prodotti trasformati) completamente condotti a biologico/biodinamico. Il percorso di Rita non nasce però in solitudine, ma arriva dalla esperienza familiare, che da più di tre generazioni coltiva e produce olio extravergine di oliva, tramandata da babbo Franco anche alla sorella Romina, anch’essa impiegata in azienda. È da qui, infatti, che tutto è cominciato, dalla produzione di olio aromatizzato. Poi è arrivato il peperoncino, meraviglioso frutto dalle molteplici utilizzazioni: nelle decorazioni, nella cura della persona, nell'utilizzo culinario dove dà il suo massimo. Così dalle prime 600 piante di peperoncino siamo giunti oggi alle oltre 29.000 ottenute per il 90% da semi della coltivazione primogenita, di 200 varietà diverse. Un vero e proprio “universo” di sapori e colori (il peperoncino infatti non è solo rosso, ma esiste giallo, arancione verde e nero, allungato o tondo, in un vero capogiro di forme anche bizzarre) che parte dal seme ed arriva al prodotto trasformato, il tutto in una filiera produttiva “chiusa” all’interno dell’azienda di Rita Salvadori.

