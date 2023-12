Petri, Succo di Mele Antiche Bio

L’azienda della famiglia Petri è situata a Pergine Valsugana tra i 500 e i 600 metri di quota ed è suddivisa in 4 zone di coltivazione lungo le sponde del torrente Fersina e nei dintorni di Zivignago. Nel 2011 l’azienda è passata nelle mani di Orfeo, figlio di Alessandro Petri, che, fin dai primi anni ‘80, bandiva l’uso dei prodotti chimici per la difesa delle colture. Oggi - dopo oltre 20 anni da questa fondamentale scelta - l’intera produzione aziendale è certificata a biologico e progressivamente si stanno affacciando nelle pratiche di lavorazione dei terreni e delle piante i principi della biodinamica. L’azienda nel tempo si è dedicata con grande impegno al recupero di decine di varietà di mele antiche e ormai dimenticate, che rappresentano la produzione più caratteristica di questa realtà, oltre a garantire un significativo giacimento di biodiversità. Il succo di mela, forse il prodotto più noto di questa realtà, viene prodotto mettendo insieme tutte le varietà di mele coltivate in azienda. Si tratta di un prodotto squisitamente - è proprio il caso di dirlo - artigianale, il cui gusto può variare da un lotto all’altro a seconda della sua composizione in termine di mele. Essendo, infatti, le varietà antiche soggette ad una produttività discontinua, la composizione può variare a seconda della loro disponibilità. Si tratta di un prodotto dal sapore molto differente da quello dei classici succhi commerciali. Viene venduto in bottiglie di vetro da 0.7 l, non subisce alcuna filtrazione ed è pastorizzato.

(fp)

Copyright © 2000/2023