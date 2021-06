PFB, Praline Infernum

La chocolatier Paola Francesca Bertani interpreta l'universo cioccolato come un viaggio esclusivo e personale. Ogni cioccolato viene selezionato non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sotto quello sensoriale. Ma non basta. Ogni cioccolato prescelto deve avere tre principali caratteristiche: tracciabilità e provenienza certa, eccellenti note aromatiche rappresentative del territorio di coltivazione ed essere pulito, in poche parole senso etico. In stretta collaborazione con il Chocolate Maker Alessandro Palozzo e con la chocolatier Chiara Pieraccioni, nello straordinario laboratorio sull’isola d’Elba, realizza, tra le tante cose, meravigliose praline. La linea “Infernum” accanto al selezionatissimo cacao e al prelibato burro di cacao, mette insieme nocciola, mango, frutto della passione, lampone, ciliegia, limone, peperoncino, pepe, cannella, aceto balsamico, macis, ginepro, foglie di tè, paprika, whiskey, grappa di Segnana, vaniglia e zucchero di canna, in un incredibile caleidoscopio di sapori e profumi, in onore a Dante.

