Pieve a Salti, Grissini di Farina Monococco

L’azienda biologica Pieve a Salti di San Giovanni d’Asso si trova in una parte della provincia di Siena famosa anche per i suoi tartufi e basa la sua filosofia produttiva sul concetto di “filiera chiusa”. Tutte le materie prime che trasforma sono seminate, raccolte e trasformate in azienda, generando un ricco portafoglio di prodotti cerealicoli che comprende cereali di base, legumi e semi quali, per esempio, farro dicocco, monococco e spelta, avena bianca, segale, orzo, grano duro, ceci, lenticchie e lino. Poi ci sono la pasta di grano duro, la pasta integrale, le farine, le zuppe e gli snack e friabili. Fanno parte di quest’ultimo gruppo i grissini di farro monococco, che vengono incontro alle esigenze della dietistica di ultima generazione, che spesso li inserisce come alternative al pane nelle diete ipocaloriche e/o durante light lunch e aperitivi. Quelli di Pieve a Salti sono ottenuti dal farro monococco bio, impiegando farina di semi integrale prodotta in azienda in aggiunta alla pasta madre, allo scopo di offrire una referenza gustosa e sana.

Copyright © 2000/2021