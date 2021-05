Pisoni, Grappa alle Erbe Genziana

La Grappa Genziana Pisoni è realizzata utilizzando la radice della genziana, pianta perenne che cresce spontaneamente nelle zone alpine e appenniniche, in luoghi ben soleggiati ad un’altitudine intorno ai 2000 metri. La Grappa Genziana Pisoni è prodotta mediante l’infusione della radice della pianta, raccolta in autunno, in purissima grappa Pisoni, distillata a vapore negli storici e tradizionali alambicchi in rame Tullio Zadra. Il risultato è un prodotto dal caratteristico sapore amaro dalle ottime proprietà digestive e curative. Il nome “genziana” sembra risalire agli albori dell’era cristiana. Sembra accreditata la tesi che il suo nome rimandi a Genzio, ultimo re dell’Illiria, catturato dai romani, il quale scoprì la pianta e in particolare i numerosi effetti benefici delle sue radici. L’azienda Pisoni, con sede a Madruzzo, nasce nel 1852 ed oggi è riconosciuta come una delle principali realtà vitivinicole che producono Grappe e Spumanti del Trentino. I Pisoni sono tra i fondatori dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e dell’Istituto Trentodoc.

