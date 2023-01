Pisoni, Grappa Trentina Riccardo Schweizer

Questa Grappa Trentina è l’ultimo prodotto della famiglia di distillatori Pisoni, che opera nel Trentino dalla metà dell’Ottocento. Vi sono racchiusi i profumi e i sapori delle vinacce dei pregiati vini trentini, delle diverse grappe da monovitigno Pisoni, assemblate in una profumata cuvée. È una grappa che si “veste” in etichetta con una creazione dell’artista trentino Riccardo Schweizer, già allievo di Picasso. Particolarmente morbida al gusto, come l’opera rappresentata in etichetta (“Uva e Vino”), questa grappa è un’esplosione di sensazioni soprattutto aromatiche: moderna, giovane e vivace, dai profumi intensi fruttati, mela e pera, e floreali, glicine e lavanda. C’è anche in versione “barricata”, invecchiata in legno di rovere. L’azienda Pisoni, con sede a Madruzzo, nasce nel 1852 ed oggi è riconosciuta come una delle principali realtà vitivinicole che producono Grappe e Spumanti del Trentino. I Pisoni sono tra i fondatori dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e dell’Istituto Trentodoc.

