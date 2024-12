Pizzeria Apogeo, Panettone Artigianale

Il Panettone artigianale Apogeo, in produzione da oltre 10 anni, torna anche per il Natale 2024. In realtà si tratta dei panettoni firmati da Massimo Giovannini, perché sono declinati in ben cinque varianti: Classico con uva passita e canditi; Integrale con scorza d’arancio e cioccolato; pere e rhum; albicocca e cioccolato bianco e, infine, amarena e cioccolato. Realizzati con lievito madre e farina Petra del Molino Quaglia, vengono cotti nel forno a legna e contengono ingredienti di altissima qualità, alcuni dei quali - come la bagna al rhum - preparati in casa. La pizzeria Apogeo di Pietrasanta, in provincia di Lucca, propone un’idea di lievitazione contemporanea, accentuata dalla creatività del suo patron Massimo Giovannini, che si accompagna a una attenta e continua ricerca tecnica negli impasti, nella qualità della materia prima utilizzata dalle farine agli ingredienti finali. Una sequenza di impasti e suggestioni che si colloca al confine fra cucina e lievitati, creando una più ampia dimensione del gusto.

