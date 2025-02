Poggio Levante, Vermut Rosso Sergio

Poggio Levante sta a Cinigiano, ai piedi del Monte Amiata e dei suoi venti freschi. È nato dal desiderio di Alberto Facco, veneto di origini, di diventare produttore di vino; così, da qualche anno, produce due etichette: il Vermentino Unnè e il Sangiovese Ovvìa. Due tipiche parole toscane (“non è” e “oh, via”) che la dicono lunga sull’intensità con cui si è imbevuto della cultura locale. Dai suoi 3 ettari di vigna, Alberto ottiene anche un Vermut Rosso: che si chiama Sergio, come il nonno, che parte da una base di Sangiovese in purezza, e che si arricchisce di infusi e tinture di assenzio romano, china calissaya, china succirubra, scorze di arancio dolce, alloro, rosmarino, centaurea, lavanda, arancio amaro e foglie di ulivo. Un mix di erbe molto diffuse in quel tratto di maremma, rendendo questo Vermut un’“espressione del territorio” ben riuscita: vinoso e speziato al naso, vira in bocca sulle noti dolci dell’arancia e quelle amare delle erbe aromatiche, lasciando il Sangiovese sullo sfondo a giocare con le papille gustative.

