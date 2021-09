Pojer e Sandri, Brandy - Trentino

Pojer e Sandri in Trentino sono una vera e propria istituzione con la loro produzione di vini fermi e spumanti. Ma l’azienda è rinomata anche per la sua capacità di spaziare tra gli aceti di vino e gli aceti di frutta, tra i distillati, grappe, acquavite e brandy. Il Brandy 30 Anni di Pojer e Sandri è un sogno nato negli anni ’80 in Francia. Ottenuto da vinacce di Schiava e Lagarino, viene distillato attraverso un alambicco discontinuo a bagnomaria ed invecchia 10 anni in fusti di rovere e altri 20 anni in inox. È un Brandy di colore dorato, ambrato e luminoso. Nonostante i 30 anni, i profumi ricordano fresche note fruttate di pesca bianca, albicocca, agrumi, mandarino, bergamotto, su un fondo di spezie dolci (vaniglia, cacao, cannella). Gusto fine e morbido, struttura grassa, una dolcezza inusuale considerata l’assenza di dolcificanti. Note fruttate crema di albicocche, ricordi di canfora e mentolo. Il Brandy 30 Anni è perfetto come fine pasto, ideale per un momento di convivialità o meditazione.

