Principe Corsini, Olio EVO Chianti Classico Dop Le Corti

Le Corti di proprietà dell’antica famiglia fiorentina Corsini, oltre ad essere una cantina protagonista della sottozona chiantigiana di San Casciano Val di Pesa, ha come fiore all’occhiello della propria produzione di fattoria quella dell’olio. Le Corti conta oltre 13.000 piante di olivo che si estendono su circa 63 ettari di superficie: la cultivar prevalente è il celebre Frantoio a cui si aggiungono Moraiolo e Leccino. Le olive vengono raccolte e lavorate in modo artigianale nel moderno e attrezzato frantoio aziendale. Raccolta manuale, lavaggio con acqua chiara di sorgente e frangitura entro 6 ore dalla raccolta garantiscono l’alta qualità del prodotto. Dopo la gelata del 1985, che ha distrutto il 96% degli olivi secolari della tenuta, è partita l’opera di rinnovo degli oliveti. Nel 2003 la produzione di olio ottiene la denominazione Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico Dop e nel 2007 la certificazione biologica. L’attuale produzione prevede Le Corti Evo Olio Extra vergine di Oliva, Le Corti Dop Olio Extra vergine di Oliva Dop Chianti Classico Biologico e Le Corti Dop Moraiolo Extra vergine di Oliva Dop Chianti Classico Biologico. Ma cosa significa l’acronimo Evo? Il suo significato indica l’extravergine d’oliva. L’acronimo è stato coniato dall’agronomo Stefano Epifani per esaltarne la qualità ed evitare che venisse confuso con il semplice olio d’oliva. L’olio Evo viene ricavato con la sola spremitura di olive sane, quelle che non hanno mai toccato terra e la sua lavorazione viene fatta unicamente con supporti meccanici senza l’aggiunta di additivi.

