Rigoni di Asiago, la Nocciolata

La Nocciolata è un prodotto buono e goloso. Una crema di nocciole straordinariamente ideale sempre e, in particolare, per i due momenti più importanti della giornata: la prima colazione e la merenda. La Nocciolata Rigoni di Asiago è declinata in tre versioni. “Classica”, realizzata con ingredienti di alta qualità, come le migliori nocciole, il cacao e il burro di cacao, lo zucchero di canna, il latte scremato in polvere e con un tocco di vaniglia Bourbon e di olio di girasole spremuto a freddo. Senza additivi, né coloranti, né aromi artificiali, né glutine. “Senza latte”, invariata negli ingredienti, con un gusto delizioso, più cioccolatoso, ma perfetta per gli intolleranti al latte e per i vegani: infatti viene lavorata con un procedimento “protetto” in modo da evitare qualsiasi contaminazione. Infine, la “Bianca”, ricca di nocciole e con il 30% di zuccheri in meno rispetto alle altre creme che si trovano sugli scaffali della grande distribuzione. Tutte e tre le versioni sono senza olio di palma.

