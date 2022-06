Riserva San Massimo, Autentico Riso Carnaroli

Una delle varietà di riso più importanti del Bel Paese, che il mondo intero ci invidia e che pure solo in pochi continuano a coltivare. L’azienda Riserva San Massimo è una di queste, selezionando per questa pregiata produzione solo le migliori sementi, certificate dall’Ente nazionale sementi elette varietà 100% “Carnaroli”. È evidente al primo assaggio la differenza di pregio tra quest’ultimo riso e varietà succedanee quali “Karnak”, “Carnise” e “Carnise” precoce, che possono a loro volta essere vendute con denominazione di vendita “Carnaroli”. L’azienda Riserva San Massimo ha fatto una scelta di qualità: coltivare solo Carnaroli in purezza, dedicandovi circa 100 ettari, nonostante i tempi di maturazione di questo riso siano i più lunghi in assoluto - il ciclo vegetativo dura circa 165 giorni - e, quindi, i rischi di produzione molti. L’autentico Carnaroli è una varietà sensibile e delicata e con piante molto alte - raggiungono circa i 175 cm - ma rappresenta una delle eccellenze del giacimento gastronomico italiano.

