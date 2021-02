Riso Nuvola, Riso Integrale

via Gramsci, 34

Riso Nuvola nasce a Castel D’Ario, patria del rinomato Riso alla Pilota, piatto principe della cucina mantovana e celebre anche per la carriera sportiva del grande Tazio Nuvolari, pilota del trentennio dal 1920 al 1950 conosciuto anche come “Il Mantovano volante” o con il soprannome “Nivola”. Riso Nuvola ha una spiccata personalità, data dal grande rispetto per la materia prima, dalla volontà di conservarne i profumi e le sfumature. La linea integrale comprende una selezione di riso Venere e riso Ermes, dedicata a chi ama i sapori integrali. Due varietà che ben si prestano alle preparazioni più sfiziose ed originali. Il primo, nato dall’incrocio tra una varietà di riso tipica della Pianura Padana e una varietà asiatica di riso nero, è profumato e gustoso e coniuga il gusto al piacere di mangiare sano. Il secondo, incrocio tra il riso Venere e un riso a chicco lungo, deve il suo colore rosso al suo rivestimento, il pericarpo, che viene lasciato integro dopo la prima fase di lavorazione.

