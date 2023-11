Salumificio Chiapella, Salame di Suino Nero Piemontese

Il Salumificio artigianale Chiapella nasce tra Carrù e Clavesana, dove la pianura cuneese tocca i dolci pendii delle Langhe. Qui le prelibatezze gastronomiche della collina si mescolano con un antico sapere contadino, trasmesso di cascina in cascina da generazioni. Come nel caso del salame di Suino Nero Piemontese (o Nero di Cavour o Nero di Piemonte). La famiglia di salumieri Chiapella non poteva perdere l’occasione di fare incontrare l’unicità di queste carni con la loro sapienza artigiana, in una filiera che parte dalla selezione della razza, recuperata nella sua purezza con l’Università di Torino. Animali dalla crescita lenta che segue i ritmi naturali e che Chiapella accompagna con controlli e selezioni severe. La sua rusticità permette l’allevamento allo stato brado o semi-brado lasciando l’animale libero di muoversi e di nutrirsi, a tutto vantaggio della qualità delle carni. Il salame Il Nero Chiapella diventa così un’esperienza per il palato dal gusto incredibilmente ricco ed equilibrato.

Copyright © 2000/2023