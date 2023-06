Salumificio Pedrazzoli, Salame del Nero Padus

Il Padus, salame di Maiale Nero - il cui nome deriva dal sostantivo latino usato per indicare il fiume Po - è realizzato con tutte le parti nobili del suino nero pesante allevato per 18 mesi nella zona di Parma. La tradizione di questo salame è quella delle nostre campagne che vedeva i norcini “mazzin” andare nelle case a macellare il suino della corte e a fare il salame. Per la preparazione di questo salume si utilizza tutto il maiale (lombo, spalla, coscia, triti, coppa), così come la tradizione contadina delle campagne locali imponeva a coloro che si accingevano a fare il salame in casa. L’asciugatura e la stagionatura seguono andamenti lenti e fisiologici. Per questo motivo i salami così ottenuti vengono lasciati a stagionare sei mesi nella penombra della cantina umida del Salumificio Pedrazzoli. L’aroma intenso leggermente speziato di cannella e la grana grossa di cui è costituito evocano i prodotti artigianali dell’antica tradizione della salumeria italiana, sia per la lavorazione che per il gusto inconfondibile.

