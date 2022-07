Salumificio Squisito, Strolghino

Il Salame “Strolghino” nasce dalla felice intuizione di un giovane norcino della Bassa Parmense ed è ottenuto con le rifilature del Culatello. Freschezza e dolcezza sono ricavate ad hoc dalla sua concia e dalla stagionatura che dura al massimo 20 giorni. Siamo nella Bassa Parmense, dove l’aria d’inverno è appesantita dalla nebbia mentre d’estate è l’afa a prevalere. Un territorio difficile per agricoltori e allevatori, quanto unico per la produzione di salumi. Il Salumificio “Squisito” è un piccolo laboratorio di Diolo di Soragna, nato nel 2010 per iniziativa di Angelo Capasso, che produce manualmente magnifici salumi tipici del territorio, culatello di Zibello in testa. La lavorazione è scrupolosamente artigianale e la stagionatura degli insaccati avviene in cantine umide e ventilate, tipiche della bassa parmense, dove si sviluppa gusti e profumi inconfondibili, mentre la materia prima è super selezionata come i maiali di Cinta Senese e Mora Romagnola, acquistati direttamente nel luogo d’origine e poi lavorati in sede.

