San Rocco, Miele di Erba Gatta

San Rocco, sull’isola di Capraia nell’arcipelago toscano, nasce dalla volontà di Roberta Bonomo di continuare l'attività apistica del suocero Giuseppe Ferrarini, medico veronese con origini capraiesi, scomparso sull'isola nel 2015. Roberta lascia l'insegnamento per dedicarsi all'apicoltura, dando vita ad un'azienda agricola in un luogo a dir poco suggestivo. Un progetto che va in controtendenza rispetto al fenomeno di spopolamento dei piccoli borghi a favore dei centri urbani e che trova proprio nell’Isola di Capraia un esempio paradigmatico. L’azienda agricola San Rocco produce differenti tipi di miele, in base alle fioriture stagionali di erica arborea, rosmarino, asfodelo, cardo, cisto, maro ed uno svariato numero di piante della macchia mediterranea dell’isola di Capraia. Tra questi, l’intrigante miele monofloreale di Maro (Erba Gatta), raccolto a luglio. Il miele è chiaro, limpido e rimane fluido; profumato con note floreali intense, ha nel tocco raffinato e persistente il suo punto di forza.

