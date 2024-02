Savini Tartufi, Affettato di Tartufo Estivo

L’ “Affettato di tartufo” estivo è il modo giusto per avere a portata di mano, tutto l’anno, l’aroma inconfondibile ed inebriante del prezioso tubero. È il primo derivato del tartufo fresco in intenso olio di oliva. La sua vocazione è su pietanze calde così da poter sprigionare tutto il suo sapore e aroma. Ideale su carne alla griglia, per rifinire un primo o su uova al tegamino. A Forcoli, in provincia di Pisa, la famiglia Savini dal 1920 ricerca e lavora i migliori tartufi di Toscana ed oggi il marchio Savini Tartufi è ormai un consolidato punto di riferimento nel mondo del tartufo italiano. Dalle prime esperienze nel bar di Montanelli - paesino nel Comune di Palaia, vicino a Forcoli e punto di ritrovo dei tartufai della zona - alle prime trattative con i commercianti piemontesi, la storia dei Savini si è progressivamente legata indissolubilmente al prezioso tubero, fino a diventare una professione che li ha messi in contatto, solo per fare un esempio, anche con i migliori chef italiani.

