Scaldaferro, Mandorlato Artigianale

Il Torronificio Scaldaferro, nei primi anni del Novecento, cominciò la sua attività a Mira Porte (Venezia) con una pasticceria che produceva focacce, biscotti, wafer, caramelle e torroni. Oggi è un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di torrone ed altri prodotti dolciari di qualità (è anche gelateria e cioccolateria) e, grazie ad un secolo di esperienza nel settore e al sapere artigianale tramandato di generazione in generazione, l’azienda è un punto di riferimento per gli amanti del miglior torrone artigianale italiano. La tradizionale ricetta (mandorle, zucchero, miele, albume d’uovo e vaniglia, perché la Repubblica di Venezia fino al Cinquecento aveva il monopolio sia delle mandorle che dello zucchero in Europa) con cui si realizza questo torrone che in dialetto veneziano viene chiamato “mandorlato” (ricco di mandorle), ed il susseguirsi ininterrotto della produzione aziendale dal 1919, ha fatto sì che il dolciume sia stato inserito tra i prodotti agroalimentari tipici del Veneto.

