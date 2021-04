Selvatiq, Soda

Branca International, la holding che fa capo alla famiglia Branca e leader nel settore degli spirits, con 12 brand principali, non ha certo bisogno di presentazioni. Ultima operazione ad ampio spettro è quella rappresentata dall'investimento nel progetto Selvatiq, ( progetto "Wild Nomadic Spirits", avviato nel 2019 da Valeria Margherita Mosca e Charles Lanthier che, attraverso il foraging conservativo, produce e commercializza bevande alcoliche e non, come le sode - versione alpina o mediterranea), mettendone a disposizione le risorse e le conoscenze più significative sul mercato degli spirits. Una scelta in sintonia con la sostenibilità e la natura come parte dell'identità del Gruppo e direttamente connessa all’eccellenza che intende raggiungere, come storicamente è fin qui avvenuto. Il progetto di Selvatiq, che tutela la biodiversità, punta infatti sulla sostenibilità alimentare e sociale e favorisce lo sviluppo economico locale, diffondendo una cultura del bere consapevole e di qualità.

