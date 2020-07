Sgambaro, Pasta di Grano Duro Marco Aurelio

Il pastificio veneto della famiglia Sgambaro inizia la sua attività nel 1937. Nel 1968 la felice intuizione di cercare il contatto diretto con gli agricoltori per ottenere il grano migliore, a cui segue l’acquisto di 21 silos in Puglia per immagazzinare la materia prima senza intermediari e sotto il controllo qualitativo diretto dell’azienda. Nasce così la filiera Sgambaro che ottiene, prima in Italia nel 2003, la certificazione di “100” Grano Duro Italiano”, garantendo un pacco di pasta dall’origine fino allo scaffale di vendita. La continua ricerca qualitativa sfocia nella selezione di un grano duro perfetto - secondo gli standard Sgambaro - per elasticità del glutine, colore e bontà: il Marco Aurelio, cui viene dedicata la linea d'eccellenza Etichetta Gialla, che conta su una ventina di referenze, fra cui le bavette, le reginette, i gnocchetti sardi e le farfalline. L'Etichetta gialla si affianca all'etichetta Bio, che propone solo grani e cereali speciali: a conferma dell'impegno in ambito verde del pastificio.

