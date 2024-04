Stella Biscotti, Lingue di Gatto

Erico Stella comincia a mettere le mani in pasta, è proprio il caso di dirlo, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, rilevando un forno in attività da lungo tempo. Siamo nella vallata dell’Astico, tra le Piccole Dolomiti, ed è qui che oggi la famiglia Stella ricerca ancora gli ingredienti capaci di dare un tocco speciale, come le Mandorle di Noto, il burro di Normandia, il latte fresco delle vacche di montagna, lo zucchero di canna Bio come le farine, l’olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia, le bacche di vaniglia e gli olii essenziali. Ingredienti ancora oggi sono amalgamati a mano con uova di galline allevate a terra. I salati Stella accompagnano e stuzzicano l'appetito come intermezzo tra le pietanze. I biscotti Stella sono ideali per il dopo cena o una raffinata colazione piena di sana bontà. Come nel caso delle lingue di gatto, dove l’aroma naturale di vaniglia Bourbon del Madagascar rende profumatissimo questo raffinato pasticcino, che, delicato e leggero, si scioglie in bocca.

