Su di Tono, Spagottimi

Gli Spagottimi (di rapa rossa, di zucchine e di zucca) sono spaghetti totalmente privi di farina e a ridotto contenuto di carboidrati, grassi e calorie. Ottenuti da verdure deidratate appena raccolte, da agricoltura biologica certificata, coniugano i più salutari principi del cibo con un gusto unico. Un primo piatto sano, nutriente e bilanciato che rivoluziona l’idea di “pasta”: questi spaghetti di sole verdure si cucinano, condiscono e mangiano proprio come dei normali spaghetti. Un’alternativa salutare e leggera alla pasta tradizionale e opzione gustosa rispetto ai classici spaghetti low-calories, adatta a diete particolari ed intolleranze. I prodotti Su di Tono nascono dall’intuizione di Gianni Tono con la collaborazione di Gregori Nalon, cooking strategist italiano in continua ricerca di sapori e gusti equilibrati. L’azienda realizza prodotti biologici, deidratati con un metodo esclusivo, per portare sulla tua tavola tutto il sapore e le proprietà nutritive delle verdure come appena colte.

