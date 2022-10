Tanqueray, Gin 0.0%

Una tendenza sempre più affermata quella di produrre alcolici senza alcool. Ecco allora Diageo lanciare anche in Italia Tanqueray 0.0%, Gin alcohol free ad affiancare il classico Tanqueray & Tonic. Partendo dalle botaniche del Tanqueray London Dry, il colosso del beverage britannico ha ottenuto un prodotto 0.0% abv, distillando unicamente bacche di ginepro, coriandolo, angelica e liquirizia (le quattro botaniche di qualità che caratterizzano il Tanqueray vengono immerse nell’acqua, scaldate e distillate singolarmente) offrendo un liquido analcolico per chi non vuole rinunciare al gusto inconfondibile dell’ormai storico Tanqueray (il cui nome rimanda a Charles Tanqueray che lo inventò nella prima metà dell’Ottocento). L’equilibrio tra le quattro botaniche dona al Tanqueray 0.0% Alcohol Free un profilo agrumato dominato dal ginepro, ma al contempo sorretto anche dalle suggestioni delle altre botaniche. Consumato insieme ad un’acqua tonica e del ghiaccio, può rivelarsi anche un’ottima base per svariati cocktail analcolici.

