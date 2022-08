Tartuflanghe, Il Tartufo d'Estate

Non solo tartufo bianco, verrebbe da dire. Il tartufo nero più diffuso è il “Tartufo Estivo”, di colore nero-bluastro dalla buccia spessa, di consistenza dura al tatto, meno delicato da maneggiare rispetto alle altre varietà di tartufo. In Piemonte il Tartufo Estivo più pregiato si trova nei noccioleti ed è di colore bruno scuro. Questa varietà di tartufo ha una stagione molto lunga: si raccoglie tra i mesi di maggio e ottobre. Pur non essendo una varietà particolarmente profumata rispetto alle varietà autunnali, per l’azienda Tartuflanghe a colpire è soprattutto il suo gusto, con sentori che ricordano i funghi, il sottobosco e le nocciole. Da servire sui piatti caldi perché il calore e il vapore ne fanno sprigionare tutta la sua fragranza. Dal 1975, l’azienda Tartuflanghe si occupa di selezionare e certificare soprattutto la qualità del tartufo bianco d’Alba e spedirlo in tutto il mondo, ma non mancano varianti, come nel caso del tartufo nero o altre realizzazioni che vanno oltre il fresco.

