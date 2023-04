Tenuta Pojana, Olio EVO Veneto Valpolicella Dop

L’olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella Dop della Tenuta Pojana è ottenuto dalle varietà Grignano o Favarol (almeno 50%), Leccino, Casaliva, Frantoio, Maurino, Pendolino, Leccio del Corno, Trep o Drop (fino al 50%). L’azienda, di proprietà di Mariagrazia Bertaroli e Guido Sganzerla, si trova a est di Verona, in un’area collinare a ridosso delle prealpi. La Tenuta Pojana è un’azienda biologica che applica la “circular economy” quale prassi consolidata, impiegando i residui di lavorazione in altri usi e riutilizzandoli in altre forme. L’olio è caratterizzato da fruttato di media intensità, con note agrumate, avvolgenti fragranze floreali, per chiudere piacevolmente con la percezione di mandorla fresca. La personalità della componente aromatica ritorna anche al gusto dove il dolce, l’amaro ed il piccante si integrano perfettamente, donando armonia ed equilibrio all’olio. La freschezza delle percezioni arricchisce maggiormente l’interessante profilo sensoriale del prodotto.

