Terre dell'Etruria, Pasta La Tosca

Interamente toscana, prodotta senza uso di glifosate la Tosca, pasta “nata e cresciuta in Toscana” è presente sugli scaffali dei punti vendita Unicoop Firenze in un nuovo packaging realizzato in cartone riciclabile, punto di arrivo di un progetto di sostenibilità che comincia dai campi per coinvolgere tutto il processo produttivo. A produrla Terre dell’Etruria, la più grande cooperativa multi-filiera della Toscana. Trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature, la Tosca è una pasta dal gusto pieno e dall’aroma autentico, perfetta per essere abbinata ai sughi della tradizione toscana, come i fusilli con cavolo nero e salsiccia o le penne strascicate. Ma non solo. Sulle confezioni si possono trovare tutte le informazioni che permettono di risalire direttamente ai produttori che hanno coltivato il grano. Un processo a portata di smartphone che, sfruttando il QR-Code presente sulle confezioni, può individuare l’appezzamento di provenienza, oltre agli ettari impegnati, la lista dei produttori e persino le immagini dei campi da cui viene il grano.

