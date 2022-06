Terre Taggiasche, Olive Taggiasche

Nel 2011, Ester e Antonio Belmonte fondano, sotto gli ulivi di Gazzelli ad Imperia, Terre Taggiasche, 15 ettari dedicati alla coltivazione della cultivar Taggiasca, conosciuta in tutto il mondo per le sue caratteristiche organolettiche e per la sua estrema versatilità in cucina. Tutto il ciclo produttivo avviene in azienda, dalla coltivazione alla trasformazione, infatti l’azienda è dotata di frantoio proprio, laboratorio di trasformazione e impianto di lavorazione delle olive. L’oliva Taggiasca si presenta piuttosto piccola, con un colore cangiante dal verde-giallo al marrone-nero, risultando molto gustosa e ricca. Al gusto si presenta delicata, con un amaro medio/leggero. L’oliva Taggiasca è considerata la più delicata al mondo e di conseguenza anche la più pregiata, per queste sue caratteriste il suo utilizzo in cucina è infinito, abbinandosi perfettamente sia a piatti di carne che di pesce. L’olio extravergine aziendale si distingue per il suo aroma dolce e fruttato e un gusto morbido e delicato.

