“The WineHunter Guide 2022-2023”: Zu Plun, DU.IT Distilleria Urbana e The Bar Aman Venice i migliori

Sono il Florian Rabanser di Zu Plun di Castelrotto (Bolzano) come “Master Distiller 2022”, DU.IT Distilleria Urbana di Firenze come “Azienda Spirits Emergente 2022” e The Bar Aman Venice di Venezia come “Locale WH Globe Platinum Itinerari Miscelati 2022” i premi speciali assegnati da “The WineHunter Guide 2022-2023”, guida delle eccellenze di vino, cibo, birra e spirits made in Italy selezionate da Helmuth Köcher e dai suoi The WineHunter Scout, consultabile on line.

La guida ufficiale è frutto del lavoro di un anno da parte di Helmuth Köcher e delle commissioni d’assaggio, che hanno degustato e selezionato oltre 7.000 vini e più di 500 prodotti gastronomici. La suddivisione in regioni permette di scoprire, passo dopo passo, i prodotti selezionati, da quelli vitivinicoli ai gastronomici, fino ai distillati e alle birre artigianali, ma anche quali sono le peculiarità dei vari territori della nostra penisola. I riconoscimenti più ambiti assegnati ai vini, “The Wine Hunter Platinum Award” erano già stati resi noti a novembre, mentre la novità è l’inserimento in guida di “Itinerari Miscelati”, un percorso che porta alla scoperta dei locali incentrati sull’attività di mixology per drink e cocktail.

Helmuth Köcher, deus ex machina del Merano Wine Festival, la cui prossima edizione è in programma dal 10 al 14 novembre 2023 (l’edizione 2022 ha visto oltre 700 produttori che hanno esposto e raccontato i loro vini e 9.000 presenze tra visitatori, vip, partner e giornalisti), è anche il promotore di “Wine & Siena 2023 - Capolavoro del Gusto”, edizione n. 8, dal 27 al 30 gennaio, nel palazzo storico di Santa Maria della Scala a Siena. Un’edizione che seguirà le tematiche sollevate nel Merano Wine Festival, a partire dalla sostenibilità, ma che mirerà anche alla valorizzazione della storia e delle tradizioni della città toscana.

Dopo “Wine&Siena” il calendario degli appuntamenti by The WineHunter proseguirà con “Il Gallo Rosso” (26 marzo 2023), “Asti-Monferrato” (18-21 maggio 2023) e “Merano WineFestival Tbilisi Georgia” (3-4 giugno 2023).

