Theresianer, birra non filtrata Wit

A Nervesa della Battaglia, in Provincia di Treviso, un’azienda enfatizza rispetto per la tradizione e contemporaneità organizzativa, mantenendo la vitalità di una cultura presente a Trieste da oltre duecento anni. Il suo nome è quello di una rinomata birreria inaugurata nel “Borgo Teresiano” di questa città nel 1766, quando da piccolo paese di pescatori diventò il più importante emporio marittimo asburgico. Nata dalla capacità imprenditoriale di Martino Zanetti, dal 2000 la Fabbrica di Birra Theresianer garantisce la miglior tradizione mitteleuropea per l’alta qualità nel bere. E la Wit, birra non filtrata, ne è un esempio di bella solidità. Il profumo fruttato deriva da lieviti pregiati ad alta fermentazione ed è rinfrescante e ricca di sapore. Orzo e frumento sono arrivati dalla Baviera per incontrarsi in questa birra e definirne, in perfetta armonia, l’inconfondibile gusto. Poco luppolata, è frizzante e immediatamente piacevole, molto dissetante e di beva agile, pronta e versatile.

