Tito Speck, Speck Cotto

Tito Braito, maestro macellaio e fondatore dell’azienda di famiglia Maso dello Speck Tito con sede a Daiano, in provincia di Trento, è noto da sempre in Val di Fiemme per i suoi speck, salami, würstel e carni. Oggi i prodotti di Tito Speck, offerti nelle linee “Tradizionale” (ottenuti con metodo classico) e “Riserva” (a lunga stagionatura), vengono venduti in oltre 10 punti vendita Tito Speck in Trentino e in Alto Adige, rappresentando un solido ancoraggio alle radici gastronomiche più intime di questa terra. Tra le varie specialità offerte da Tito Speck, lo speck cotto è senz’altro una delle più gustose. Si tratta di una carne legata ad un’antica tradizione tirolese, ottenuta da cosce di suino di prima scelta, lentamente salate, leggermente affumicate e successivamente cotte al vapore. Il Maso dello Speck è anche ristorante e si trova non lontano da Cavalese. Protagoniste sono, evidentemente, le carni dell’allevamento aziendale, declinate nei piatti della tradizione culinaria trentina più rigorosa.

