Un’altra pop star debutta nel mondo del vino: Avril Lavigne lancia l’etichetta “Complicated”

Niente sembra arrestare l’esercito delle celebrities, tra cui molte popstar, che decidono di investire nel mondo del vino: anche la cantante canadese Avril Lavigne, icona musicale planetaria, ha deciso di diventare produttrice, in partnership con il brand californiano Banshee Wines, lanciando un nuovo Pinot Nero in edizione limitata ispirato al suo singolo di successo del 2002, “Complicated”. Si potrà acquistare solo online (e fino ad esaurimento scorte) al prezzo di 30 dollari a bottiglia.

“Negli ultimi due anni, durante il mio “Greatest Hits Tour”, mi scatenavo ogni sera con il bar Banshee allestito nel backstage, pronta per l’afterparty, quindi collaborare per creare il nostro vino ci è sembrato perfetto - ha dichiarato Avril Lavigne - spero che tutti possano stappare una bottiglia con i loro migliori amici, ascoltare a tutto volume la musica che ha dato inizio a tutto per me e godersi il momento. La vita può essere complicata, ma un buon bicchiere di vino non deve esserlo per forza”.

Per brindare al lancio del nuovo vino, Banshee - considerato trai i brand in maggiore ascesa della California - offre una tiratura limitata di 50 kit “Sip and Spin” che possono essere aggiunti all’acquisto di un vino: ogni kit include un giradischi vintage ed il vinile del suo primo album “Let Go”. Avril Lavigne è una neofita nel mondo del vino, ma non in quello degli alcolici, visto che nel 2024 aveva già lanciato il cocktail “Pink Lemonade”.

La popstar si aggiunge al lunghissimo elenco di personaggi famosi che hanno deciso di legare il proprio nome ad un vino: da Kylie Minogue, che firma (con Zonin) il Prosecco Rosè più venduto nel Regno Unito, a Brad Pitt con lo Champagne “Fleur de Miraval”, fino all’attrice Jessica Biel.

Molto attivo tra le celebrities anche il settore degli spirits: a produrre tequila sono la supermodella Kendall Jenner, l’attore The Rock (al secolo Dwayne Douglas Johnson), il cantante Nick Jonas e il frontman dei Maroon 5 Adam Levine. L’attrice Kate Hudson produce vodka, mentre la star del basket Michael Jordan firma una tequila. Nel lungo elenco di personaggi famosi che si dedicano agli alcolici ci sono anche i Metallica, gli AC/DC, Justin Timberlake, Robert De Niro, Channing Tatum, Jay-Z, Bob Dylan e molti altri.

Ma l’ultimo trend tra i vip è il no/low alcol: dal cantante Robbie Williams con la birra analcolica all’attrice Blake Lively con la linea di drink “Betty Buzz”, passando per la modella Bella Hadid con le bevande “Kin Euphorics”; dalla cantante Katy Perry con il marchio “De Soi” all’attore Dwayne Johnson con la bevanda energetica Zoa, passando per la star di “Spider-Man” Tom Holland con la birra alcol free “Bero” e il nostro Luca Argentero, che insieme alla sorella e altri soci ha lanciato “Sodamore”, un drink alcol free.

Copyright © 2000/2025