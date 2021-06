Vergani, Panettone d'estate

Per i fan del “panettone tutto l’anno” una nuova e golosa ricetta firmata Vergani: il Panettone alle Amarene. Una Special Edition dedicata all’estate che rivisita il tradizionale dolce milanese con il frutto simbolo della bella stagione. Succose e croccanti, grazie al loro inconfondibile sapore dolce-agro, le amarene sono infatti protagoniste di gelati, dolci al cucchiaio, torte e dessert. In questa rivisitazione del panettone tradizionale, morbide e profumate amarene candite vanno ad arricchire il tradizionale impasto lievitato 72 ore e preparato con lievito madre naturale, farina, burro e tuorlo d’uovo fresco. La forma bassa e la caratteristica alveolatura garantiscono la fragranza dell’inimitabile Panettone milanese. La Special Edition da 500 grammi fa del Panettone alle Amarene il dolce perfetto da condividere durante un pic-nic all’aria aperta per rendere ancora più piacevole una gita fuori porta, oppure una merenda sana e gustosa da accompagnare, per esempio, alla freschezza e alla cremosità del gelato.

