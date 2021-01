Verrigni, Fusilloro VV

Il pastificio abruzzese Verrigni vede la luce nel 1898 e da allora preserva i modi ed i tempi di una sapiente lavorazione tradizionale. Unico pastificio al mondo a trafilare in oro alcuni formati di pasta, Verrigni propone con questa variante una nuova porosità, accanto ad una maggiore croccantezza, che amplificano i profumi della pasta, rendendola più intensa e fragrante e, al contempo, stabilendo una sua unicità del tutto originale. I formati trafilati in oro di Verrigni vedono la luce nel 2008 e tra questi è da segnalare senz’altro il Fusilloro VV, che nasce dal grano San Carlo dell’azienda Agricola di Francesco Paolo Valentini (celeberrima cantina che produce, probabilmente, i vini abruzzesi più apprezzati in assoluto) molito e pastificato in Italia, in Abruzzo, dall’antico Pastificio Rosetano. Inutile sottolineare la tenuta alla cottura, la bontà e la duttilità di questi Fusilloro, tra l’altro capaci anche di riportare in auge un formato non sempre apprezzato per quello che merita.

