Vincenzo Spinosi, Maccheroncini di Campofilone Igp

I Maccheroncini di Campofilone Igp sono una delle eccellenze alimentari delle Marche, distinguendosi dalle altre paste per la sottigliezza della loro sfoglia ed il taglio finissimo. Sono ottenuti dall’impasto di uova fresche intere e semola di grano duro, senza aggiunta di acqua. Tali caratteristiche consentono al prodotto di cuocersi in un solo minuto. Una ricetta antica e tramandata inalterata grazie soprattutto al pastificio Spinosi. Nel disciplinare viene indicato infatti il nome di Nello Spinosi, fondatore del pastificio Spinosi e che ne ha realizzato anche la prima confezione per la vendita, riconoscendogli la titolarità esclusiva del primo laboratorio artigianale per la produzione dei Maccheroncini a Campofilone. La ricetta tipica Campofilonese ne prevede il condimento con un ragù rosso di carni miste. I Maccheroncini di Campofilone ottengono dall’Unione Europea il marchio di Indicazione Geografica Protetta nel 2013 grazie all’interessamento dell’Associazione Produttori dei Maccheroncini di Campofilone, presieduta da Vincenzo Spinosi, attuale titolare del pastificio nato nel 1960 per opera di suo padre Nello. Vincenzo è stato il protagonista dello sviluppo del pastificio di famiglia a partire dal 1973 (apertura de laboratorio di Cupra Marittima) affiancato, nel 1992, da quello di San Benedetto del Tronto, ma soprattutto è stato l’artefice della diffusione in Europa, Asia e Stati Uniti dei Maccheroncini di Campofilone, che sono diventanti l’ennesima eccellenza del giacimento agroalimentare italiano capace di riscuotere il successo internazionale.

