Virginia, Amaretti

Virginia, con sede a Sassello in provincia di Savona, è un marchio storico dell’arte dolciaria nato nel 1860. Divenuto famoso proprio per la produzione degli Amaretti soffici, oggi vanta anche un’ampia gamma di altre squisite specialità. Il forno che un tempo produceva questi deliziosi Amaretti divenne presto luogo di appuntamento per abitanti e visitatori, tanto che la piazza su cui si affacciava venne indicata come “Piazza degli Amaretti Virginia”. Profumati, di pasta consistente e soffice di mandorla, gli Amaretti Virginia furono ben presto apprezzati anche nelle più importanti Esposizioni Internazionali. Già da allora i tentativi di imitazione furono numerosi, tanto che nel lontano 1897, il Fondatore fece porre la Marca Virginia sotto la tutela delle leggi del Regno d’Italia. Gli amaretti soffici di Virginia, oggi anche in versione croccante, sono prodotti a partire da pochi e semplici ingredienti: albume d’uovo, zucchero e mandorle. Gli amaretti morbidi sono biscotti senza farina, senza burro e senza lattosio.

