Wool and Chocolate, Canestrellino Dolce & Salato

Il Canestrellino Dolce & Salato è un piccolo capolavoro di gusto che reinventa l’originale ricetta ottocentesca del canestrello biellese con l’aggiunta di un pizzico di sale, per un’esplosione di sapori indimenticabile. A produrlo l’azienda Wool and Chocolate, animata da Ettore Fila, ideatore e anima del brand, e figlio d’arte (il padre Giansevero è stato­ il fondatore del brand Fila Sport), che è passato dal settore del tessile a quello del food, mantenendo la stessa lucidità imprenditoriale. Ettore Fila ha selezionato i produttori in grado di fornire le migliori materie prime, costruendo un progetto che unisce estetica, cura del dettaglio e rapporto con il territorio. Con un messaggio di ampio respiro dove protagoniste sono le eccellenze dolciarie piemontesi, dal Canestrello biellese al Gianduiotto torinese, reinventate mantenendo sia gli ingredienti base che l’aspetto fedeli al modello originale, ma con un tocco moderno e inserendo ingredienti speciali, inediti, come gli agrumi di Sicilia, il sale, il torroncino.

