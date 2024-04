Wool and Chocolate, Mini Cremjn

Nato a Torino nel 1858, il Cremino è un cioccolatino gustoso dalla caratteristica forma cubica e con una irresistibile texture morbida. Il Mini Cremjn è un’esclusiva creazione artigianale di Wool and Chocolate, che ne conserva la caratteristica dei tre strati in un originale formato mignon. Sfizioso e da gustare in ogni occasione, nella versione Classica è prodotto con pregiati cacao e nocciole. Wool and Chocolate reinterpreta le specialità dolciarie simbolo del Piemonte, fatte con cura artigianale e con appeal contemporaneo. Ettore Fila, ideatore e anima del brand Wool and Chocolate, è figlio d’arte (il padre Giansevero è stato il fondatore dell’iconico brand Fila Sport) ed è passato dal settore del tessile a quello del cibo, mantenendo la stessa impronta e la stessa lucidità imprenditoriale. Ettore Fila ha selezionato i produttori in grado di fornire le migliori materie prime, consegnando un progetto totale, che unisce estetica, cura del dettaglio, rapporto con il territorio e amore per il cibo di qualità.

