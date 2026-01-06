Vernaccia 175x100 manchette
2025 difficile. Ma per la Sicilia, ormai tra i pilastri del vino italiano, il bilancio è positivo

La crescita di un vero e proprio “continente enoico”, tra vitigni storici e innovazione, con il traino della Doc Sicilia, e tanta biodiversità

La crescita di un vero e proprio “continente enoico”, tra vitigni storici e innovazione, con il traino della Doc Sicilia, e tanta biodiversità. Benedetto Alessandro (Alessandro di Camporeale), Antonio Rallo (presidente Doc Sicilia e produttore con Donnafugata), Alberto Tasca (fondatore e presidente Fondazione SoStain e produttore con Tasca d’Almerita), Silvio Centonze (Tenute Rapitalà - Gruppo Italiano Vini) e Camillo Pugliesi (direttore Doc Sicilia).

