L’Oltrepò Pavese punta forte sul Classese, il “suo” Metodo Classico legato al Pinot Nero

La visione del Consorzio, guidato da Riccardo Binda e Francesca Seralvo (Tenuta Mazzolino), e da produttori come Conte Vistarino, La Genisia e Olcrù (famiglia Ziliani). La strategia di un territorio che punta forte su un elemento distintivo, quello delle bollicine del Pinot Nero, di cui è il principale distretto italiano ed europeo (dopo la Borgogna), e su brand collettivo ed identitario, che nasce alla crasi di “classico” e “Pavese”, legato alla storia, e che guarda al futuro di un segmento, la spumantistica, tra i pochi in crescita nei consumi di vino.

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