Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

L’Oltrepò Pavese punta forte sul Classese, il “suo” Metodo Classico legato al Pinot Nero

La vision del Consorzio, con Riccardo Binda e Francesca Seralvo (Mazzolino), e di realtà come Conte Vistarino, La Genisia e Olcrù (famiglia Ziliani)

La visione del Consorzio, guidato da Riccardo Binda e Francesca Seralvo (Tenuta Mazzolino), e da produttori come Conte Vistarino, La Genisia e Olcrù (famiglia Ziliani). La strategia di un territorio che punta forte su un elemento distintivo, quello delle bollicine del Pinot Nero, di cui è il principale distretto italiano ed europeo (dopo la Borgogna), e su brand collettivo ed identitario, che nasce alla crasi di “classico” e “Pavese”, legato alla storia, e che guarda al futuro di un segmento, la spumantistica, tra i pochi in crescita nei consumi di vino.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CONSORZIO OLTREPÒ PAVESE, CONTE VISTARINO, FAMIGLIA ZILIANI, FRANCESCA SERALVO, LA GENISIA, PINOT NERO, RICCARDO BINDA, SPUMANTE, TENUTA MAZZOLINO, VIGNE OLCRU, vino

Altri articoli