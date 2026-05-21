Non solo “dealcolati”: c’è chi punta sui vini “low-alcol all’origine”, e sperimenta. Perchè se il vino dealcolato fa discutere, molte aziende, da tempo, hanno puntato con convinzione anche sui vini a ridotto grado alcolico, pensati così all’origine, in vigna o lavorando in cantina. Come raccontano Andrea Battistella (vice direttore Consorzio Prosecco Doc), Luca Rigotti (Mezzacorona), Filippo Polegato (Astoria Wines), Anton Zaccheo (Carpineto), Federico Bibi (Terre Margaritelli) e Marianna Velenosi (Velenosi). Senza dimenticare chi è “low” da sempre, ricorda Giacomo Pondini (direttore Consorzio Asti e Moscato d’Asti).

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