Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Non solo “dealcolati”: c’è chi punta sui vini “low-alcol all’origine”, e sperimenta

Dal Prosecco Doc a Mezzacorona, da Astoria a Terre Margaritelli, da Carpineto a Velenosi. Con chi è “low” da sempre, come l’Asti

Non solo “dealcolati”: c’è chi punta sui vini “low-alcol all’origine”, e sperimenta. Perchè se il vino dealcolato fa discutere, molte aziende, da tempo, hanno puntato con convinzione anche sui vini a ridotto grado alcolico, pensati così all’origine, in vigna o lavorando in cantina. Come raccontano Andrea Battistella (vice direttore Consorzio Prosecco Doc), Luca Rigotti (Mezzacorona), Filippo Polegato (Astoria Wines), Anton Zaccheo (Carpineto), Federico Bibi (Terre Margaritelli) e Marianna Velenosi (Velenosi). Senza dimenticare chi è “low” da sempre, ricorda Giacomo Pondini (direttore Consorzio Asti e Moscato d’Asti).

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ASTI, ASTORIA, CARPINETO, LOW ALCOL, MEZZACORONA, PROSECCO DOC, TERRE MARGARITELLI, VELENOSI, vino

Altri articoli