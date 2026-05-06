Il mercato del vino non corre, ma i vigneti di pregio restano asset alternativi tra i più strategici

A WineNews, le riflessioni di Alexander Hall, Head of International Vineyards by Knight Frank, a commento del “The Wealth Report” 2026 (focus domani, in Italia, a Milano). “È vero che così come ci sono meno consumi, ci sono anche meno persone che investono in vigneti e cantine, ma è altrettanto vero che per chi vuole farlo ci sono tante opportunità. E l’Italia, con la sua varietà di territori di prestigio, è tra i Paesi più interessanti. Tante cose stanno cambiando, e per chi investe, anche per collezionismo, come diciamo in Uk, è importante capire prima i trend: essere più avanti della curva”.

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