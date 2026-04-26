Vino, la “premiumisation” è la via per il futuro, ma senza esagerare con i prezzi

La qualità a prezzi giusti (e accessibili) è la chiave di volta, anche in mercati che vedono i consumi in contrazione, secondo i produttori italiani. Le riflessioni di Sabrina Tedeschi (Tedeschi), Giovanni Lai (Cesari), Valentina Argiolas (Argiolas), Federico Veronesi (Oniwines), Antonio Capaldo (Feudi di San Gregorio), Lamberto Frescobaldi (Frescobaldi), Pierangelo Tommasi (Tommasi), Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco), Antonio Rallo (Donnafugata), Nadia Zenato (Zenato), Andrea Conzonato (Herita Marzotto Wine Estates), Michele Bernetti (Umani Ronchi) e Marco Caprai (Arnaldo Caprai).

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